In casa Juve non tramonta la pista che porta al centrale della Roma Chris Smalling. E' risaputo, infatti, che Madama è alla ricerca di un centrale da consegnare a mister Allegri nella prossima stagione e il profilo dell'ex United sembrerebbe offrire un certo tipo di garanzie. Il suo braccio di ferro con il club giallorosso per il rinnovo di contratto continua e proprio per questo, dalle parti della Continassa tengono i riflettori puntati sulla Capitale.