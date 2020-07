1









Si riapre l'asse tra Mino Raiola e la Juventus. Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito internet, Pinamonti è uno dei nomi che la Juve ha messo nel mirino. "E' gestito da Raiola - si legge -, esattamente come Riccardo Calafiori, talentuoso terzino sinistro classe 2002 della Roma, in scadenza nel 2022. La Juve c’è, con forza (sul ragazzo va registrato anche l’interesse dell’inter). E in assenza di rinnovo, la Roma potrebbe essere costretta a cederlo".