La Juve punta tutto su Dusan. Il gol ritrovato dopo 115 giorni, trascorsi tra pausa e infortunio, e la voglia di riprendersi tutto, non guardandosi più indietro. È servito ancora tutto dicembre e poi tutto gennaio per rivederlo in gruppo, ora però è tornato e indietro non si guarda più. Nemmeno troppo avanti però, sottolinea calciomercato.com. Perché il profilo di Vlahovic, che è stato in bilico anche a gennaio, resta quello più delicato in vista del mercato estivo. In assenza della Champions sembra essere proprio il suo quel sacrificio necessario per tamponare quegli eventuali mancati introiti. A giugno è corsa per tutti i top club, ogni offerta da 90 milioni almeno verrà ascoltata con estrema attenzione.