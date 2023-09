Nonostante il mercato sia concluso ormai da più di due settimane, non cessano le voci sulle varie trattative messe in piedi nei mesi precedenti. In queste ore, in casa Juve sta ritornando di moda il nome di un ex giocatore bianconero, che potrebbe fare ritorno alla 'base'. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, infatti, i bianconeri starebbero monitorando con attenzione l'evolversi della situazione legata al futuro di Leonardo Spinazzola, ancora alla ricera di un'intesa di rinnovo con i giallorossi. La Vecchia Signora resta alla finestra ed è pronta a prelevarlo a costo zero qualora si liberasse.