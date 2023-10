La Juve continua a monitorare i vari obiettivi di mercato e in queste ore sarebbe spuntata una nuova ipotesi per gennaio. Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, i bianconeri starebbero pensando all'ex centrocampista del Napoli Fabian Ruiz, ora in forza al Psg. L'ostacolo sarebbe rappresentato dall'elevata ingaggio che percepisce il giocatore, ma se i francesi dovessero aprire ad un prestito allora la situazione potrebbe diventare intrigante.