Con la sentenza ormai alle spalle, in casa Juve si iniziano a studiare quelle che saranno le prossime mosse di mercato, dove ci sono vecchi, ma anche nuovi obiettivi da sondare con maggiore attenzione. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su un 'nuovo' talento che sta emergendo in Premier. Si tratta del gioiellino del Southampton Sulemana, ala sinistra del 2002 arrivato in prestito dal Rennes.