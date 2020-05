Arkadiusz Milik scala gerarchie per diventare il nuovo attaccante della Juventus. La richiesta del Napoli è di cedere il calciatore solo per un'offerta cash di almeno 40 milioni. "Un prezzo difficile da abbattere, allo stesso tempo è complicato esaudire le richieste del Napoli - scrive Calciomercato.com -. Anche in questo caso potrebbero essere fondamentali le contropartite tecniche, per quanto siano pochi i giocatori che possano fare al caso del progetto azzurro rispettando il tetto ingaggi: ma ipotesi come quelle che portano a Cristian Romero possono rappresentare una buona base di partenza".