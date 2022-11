Entra sempre più nel vivo il mercato in casa Juve, con i bianconeri che seguono diverse piste per perfezionare la rosa già nella sessione invernale. Uno dei profili che da qualche giorno è entrato a far parte della lista dei dirigenti della Continassa è quello del giallorosso Karsdorp. L'esterno avrebbe infatti lasciato la Capitale dopo la lite con Mourinho, anche se la volontà della Roma è quello di non cederlo in prestito ma solo a titolo definitivo, idea contraria ai piani di Madama. L'operazione resta comunque alla portata della Vecchia Signora.