La situazione di totale emergenza che sta vivendo la Juve ha scosso inevitabilmente l’intero ambiente che, ora dovrà trovare il modo per poter uscire almeno in parte da questa situazione. Ecco perché si continuano a monitorare con attenzione anche le opportunità che il mercato offre in vista di gennaio e uno dei nomi che circola dalle parti della Continassa è quello del laterale del Benfica Grimaldo. Il suo ingaggio da 4 milioni annui infatti non è più alla portata del club portoghese, con Madama che è pronta a sferrare l’assalto decisivo nella finestra invernale.