Dall’abbondanza alla ristrettezza. Nel giro di poche settimane si è tristemente risolto il “problema” di Massimilianoche, avendo un solo impegno a settimana, ha fatto fatica a far ruotare gli elementi presenti in rosa. Prima il caso, poi, poi gli infortuni che si sono accumulati. Una situazione che impone adi sondare il mercato verso la sessione invernale di gennaio.Non solo il centrocampo. Il board bianconero è fortemente attento al settore degli esterni e il pallino rimane. Nel frattempo, gli intermediari bussano alle porte della Continassa per proporre alla Juventus i propri assistiti. Secondo quanto riporta calciomercato.com, tra le soluzioni proposte:“Una risponde al nome di Federico, cavallo di ritorno che gradirebbe un rientro per sei mesi in serie A e alla Juve in particolare, così da rilanciarsi anche in ottica Nazionale. L'avventura al Toronto è partita a mille, poi si è un po' bloccata tra un'incomprensione e l'altra con Bob Bradley prima della staffetta in panchina con John Herdman., prendendo tempo per riflettere e valutare pro, contro, alternative. Stesso discorso anche per Jadon, in rotta e in fuga dal Manchester United: il giro d'Europa del suo entourage continua, la prima scelta sarebbe quella di un ritorno al Borussia Dortmund ma non si escludono piste alternative,, con l'ostacolo dei costi che va abbattuto per far entrare nel vivo un'eventuale trattativa”.