Tra i temi in cima alla lista dell’agenda della dirigenza bianconera, il post Chiellini. L’addio del capitano lascia un vuoto nel pacchetto dei difensori centrali a disposizione di Massimiliano Allegri e gli uomini di mercato della Juventus lavorano per colmarlo.



In Inghilterra sono piuttosto sicuri su chi sia il profilo prescelto per adempiere a questo ruolo, si tratta di Gabriel dell’Arsenal. Secondo quanto scrive John Cross, caporedattore della sezione calcio del Mirror, infatti, la Juventus avrebbe iniziato ad accelerare su questo fronte, per chiudere presto la trattativa, tanto da “non accettare un no”. Da parte loro, i Gunners vorrebbero tenere Gabriel in rosa, Cherubini, però, potrebbe giocarsi la carta della Champions League – l’Arsenal non si è qualificato -, per convincere il giocatore a trasferirsi a Torino.