Manca sempre meno all'inizio dei Mondiali in Qatar, con i tifosi italiano che saranno costretti ad assistere dal divano per la seconda competizione consecutiva. Ma sarà anche l'occasione per tantissimi giocatori di mettersi in mostra ai vari dirigenti delle squadre di club che sono sempre alla ricerca di nuovi obiettivi per il. Chi sicuramente non resterà solo a guardare sarà la, la quale avrebbe già anticipato i tempi adottando diverse strategie.- Come riportato anche dal Corriere dello Sport infatti,, sia per annotare i nomi di possibili candidati ds inserire nella lista dei dirigenti della Continassa, ma anche e soprattutto perle giocate di. Si tratta di un esternoche rappresenterà la nazionale ghanese, ma per trattare il suo trasferimento bisognerà invece discutere con gli olandesi dell'. Il suo valore si aggira attorno ai 15 milioni di euro e in questa stagione ha disputato 14 partite in Eredivise, segnando 5 gol.- Serve però prestare molta attenzione anche alla forte concorrenza che c'è attorno al giocatore, perchè tra le italiane anche ilha mosso i primi passi in questa direzione. Così come lo hanno fatto anche, con gli inglesi che seguono questa pista ormai da tempo.