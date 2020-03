E' Paul Pogba la priorità di mercato della Juventus per la prossima stagione. Il centrocampista francese non è felice ad Old Trafford e vorrebbe cambiare aria al termine della stagione. In questo senso i bianconeri hanno già attivato i contatti con il procuratore del calciatore Mino Raiola che ha già ampiamente aperto al ritorno di Paul a Torino. Lavori in corso sull'asse tra United e i bianconeri anche se il club inglese difficilmente accetterà proposte sotto i 100 milioni di euro. Sarà una lunga estate anche perché il contratto del Polpo scade a giugno 2021.