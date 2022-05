In queste ultime ore sta circolando un aneddoto di mercato che vede coinvolta la Juventus e il nuovo acquisto del Napoli Mathias Olivera. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, i bianconeri avrebbero provato ad inserirsi in extremis nella trattativa che ha portato il laterale dalle parti di Castel Volturno, il quale andrà a rimpiazzare il partente Ghoulam, senza però trovare alcun riscontro positivo, con il calciatore che ha preferito prendere la via del Vesuvio.