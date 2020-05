Miralem Pjanic scalpita per tornare in campo con la Juventus, ma la società sta pensando seriamente di mettere in vendita il centrocampista bosniaco, con l'obiettivo di inserirlo come contropartita in qualche affare. Il suo futuro potrebbe essere a Barcellona, Parigi o Manchester, dove la Juve sta ha acceso i riflettori per tre obiettivi di mercato: Arthur in Spagna, Icardi sotto la Tour Eiffel e Paul Pogba in Premier League. Eventuali scambi che oltre a sistemare la rosa a centrocampo possono mettere a posto anche il bilancio del club.