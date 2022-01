La Juve guarda al futuro e pensa ad Andrea Cambiaso. Lo riporta Gianluca Di Marzio, secondo cui i bianconeri stanno seguendo con grande attenzione il terzino classe 2000 di proprietà del Genoa in vista della sessione estiva di mercato, quando potrebbe diventare un'opportunità concreta: il giocatore, infatti, è legato ai rossoblù fino al 30 giugno 2023 e non ha ancora firmato il rinnovo di contratto. Ottimo il suo impatto con la Serie A: alla sua prima stagione Cambiaso è sceso in campo per 21 partite (1.601 minuti in totale), con un gol e quattro assist, numeri che gli sono valsi anche la convocazione con la Nazionale Under 21 di Nicolato che lo ha visto debuttare il 12 novembre scorso contro l'Irlanda.