Suona ininterrottamente il telefono dell'agente di Dusan: mezza Europa é interessata all'attaccante serbo che in magliasta faticando più del previsto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera vorrebbe rimandare ogni tipo di discussione all'estate e, in ogni caso, non accetterebbe un'offerta inferiore ai 90 milioni.