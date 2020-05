Il Barcellona sta cercando di inserire Ivan Rakitic nello scambio che coinvolge Miralem Pjanic. Come riporta Goal.com, tuttavia, i bianconeri hanno detto no al centrocampista croato e arrivano conferme sulla nostra esclusiva secondo cui alla Continassa ci sia la volontà di chiudere l'affare con il Barça solo nel caso in cui venga inserito nella trattativa Arthur, altrimenti i bianconeri cercheranno altri interlocutori per la cessione e lo scambio di Pjanic, oggetto del desiderio di PSG e Chelsea.