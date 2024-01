Il mercato sta entrando nel vivo e in casa Juve si sta continuando a seguire arduamente la pista che porta ad un centrocampista. Uno degli obiettivi è il giocatore del City Kalvin Phillips, che al momento sembra essere anche la soluzione più percorribile per Giuntoli e Manna, che però continuano a prendere tempo per capire se possa fare effettivamente al caso di Allegri.