Al di là delle parole di circostanza di Pavel Nedved che ieri ha parlato di rosa già competitiva della Juventus, è anche giunto alle orecchie dei presenti un "Investimenti a gennaio li valuteremo". Ed è noto che il club bianconero va cercando un centrocampista e un centravanti.

Certo, l'assemblea degli azionisti ha restituito un quadro di oculatezza verso i costi. Che però non significa non spendere. Significa spendere con raziocinio e cedendo prima di comprare. Qual è dunque la situazione, ad oggi, in vista già del mercato di riparazione? A confermare nomi e "bollettino" ci pensa la Gazzetta dello Sport.

CHI VA E CHI VIENE - Sulla lista dei possibili partenti c'è innanzitutto Aaron Ramsey, che come già scritto stamattina può andar via con rescissione del contratto. Poi Weston McKennie e Dejan Kulusevski, che possono avere mercato e, l'americano molto più dello svedese, possono essere considerati sacrificabili sull'altare di un acquisto indispensabile. Senza dimenticare la necessità di prestito di Luca Pellegrini e la difficoltà nel piazzare Rabiot dato l'alto ingaggio. Ma chi potrebbe arrivare, o per chi quantomeno si potrebbe impostare concretamente un'operazione da realizzare compiutamente poi a fine stagione? A centrocampo Aurelien Tchouameni sarebbe il preferito ma anche il più difficile a cui arrivare, quindi i due profili più raggiungibili sono Axel Witsel e Denis Zakaria, di diversa età ed entrambi militanti in Bundesliga. E in attacco c'è in ballo il colpaccio: Dusan Vlahovic. Doppio fronte Juve, con l'occhio alle spese ma anche la volontà di tornare grandissimi.