La Juve ci riprova per Zakaria? Possibile, ma tutto dipende ancora dalla situazione di Arthur. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri potrebbero tornare alla carica per il centrocampista svizzero ma solo nel caso in cui l'ex Barcellona finisse davvero per trasferirsi all'Arsenal, club con cui ha già trovato un accordo: al momento la Juve lo ha bloccato, per ragioni sia tecniche che economiche, ma la vicenda è tutt'altro che chiusa e nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori sviluppi.