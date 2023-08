Mancano ormai 3 giorni alla chiusura del mercato e in casa Juve si continua a lavorare su più fronti. In queste ore sono state definite le cessioni di Kaio Jorgè e Soulè, che andranno in prestito al Frosinone. Ma stando a quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri si sarebbero nuovamente attivati sul fronte Holm, sul quale però resta in netto vantaggio l'Atalanta.