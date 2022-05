Per Angel Di Maria la fiducia è massima, l'unico nodo da sciogliere rimane quello che riguarda la durata del contratto (lui vorrebbe legarsi per un solo anno, la Juve punta a un biennale). In un attacco con le sole certezze di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, però, i bianconeri hanno anche un'altra urgenza, quella di assicurarsi un vice del bomber serbo. Che Massimiliano Allegri, secondo quanto raccolto da Il Corriere dello Sport, vorrebbe esperto e pronto a tutto, in deroga quindi a quel programma di ringiovanimento in atto ormai da tempo. L'identikit è un profilo low cost, che possa diventare ciò che è stato Olivier Giroud per il Milan, con un contributo garantito in termini di esperienza e fisicità.



Un colpo alternativo, altrettanto gradito dalle parti della Continassa, sarebbe Gabriel Jesus, in uscita dal Manchester City ma già nel mirino dell'Arsenal: il nome del brasiliano classe 1997, seguito da anni, potrebbe tornare di attualità nelle prossime settimane, soprattutto nel caso in cui si chiudessero definitivamente le porte per Alvaro Morata (che, peraltro, piace agli stessi Gunners, in attesa di capire quale piega prenderà la situazione con l'Atletico Madrid). Intanto si cercano soluzioni per Moise Kean: solo in caso di cessione programmata - magari al PSG, nell'ambito di uno scambio con Leandro Paredes - la Juve anticiperà di una stagione il riscatto dall'Everton, che non intende fare sconti.