Con un comunicato comparso sul sito ufficiale della, il club ha annunciato la definitiva cessione di Cristianall'. Chiaramente, un atto formale prima della cessione del difensore centrale al Tottenham. Per quel che riguarda le casse della società bianconera, il trasferimento vale 16 milioni, pagabili dalla Dea in tre rate e: "Tale operazione genera un effetto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 4,8 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del calciatore.".