"La Juve blinda Cristiano Ronaldo". Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club bianconero non ha assolutamente intenzione di cedere l'attaccante portoghese e la volontà è stata ribadita al tecnico Andrea Pirlo che ieri ha incontrato la dirigenza per un summit di sei ore in cui si è parlato di staff e mercato. "CR7 ha firmato con la Juve fino al 2022, è stato per distacco il migliore col Lione e commercialmente è unico al mondo - si legge sul quotidiano -. Certo, costa tantissimo – CR7 prende 31 milioni netti a stagione e il suo ammortamento pesa a bilancio per 29 milioni ogni dodici mesi – ma la Juve idealmente sacrificherebbe un altro giocatore per sistemare i conti: Paulo Dybala".