La Juve accontenta Andrea Pirlo. Il nuovo tecnico bianconero avrà a disposizione Edin Dzeko, la sua prima scelta per rafforzare l'attacco della Vecchia Signora dopo l'addio di Gonzalo Higuain. Nelle ultime settimane era stato trattato anche Luis Suarez che però non ha ancora trovato un accordo per la buonuscita dal Barcellona e per il quale non ci sono certezze circa l'ottenimento del passaporto italiano entro il 6 ottobre, data entro la quale dovrà essere consegnata la lista Champions. Dzeko è stato convocato da Fonseca per Verona-Roma in attesa dell'arrivo di Milik e la prima partita del bosniaco con la maglia della Juve potrebbe essere proprio all'Olimpico contro la Roma il 27 settembre.