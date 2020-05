C'è anche Arkadiusz Milik sul taccuino della Juve per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Anzi, c'è soprattutto Arkadiusz Milik. ​Tuttonapoli dà un importante aggiornamento sull'attaccante polacco: "Da tanto, troppo, tempo il polacco discute col club il prolungamento dell’accordo in scadenza fino al 2021 - si legge sul sito -. Percorso ad ostacoli per divergenze di vedute su ingaggio richiesto, clausola rescissoria e probabilmente altre piccole incongruenze. Nebulizzate sul futuro incertezze e dubbi, con la Juve che ha stuzzicato le corde giuste del polacco, fiutando la possibilità di prendere il classe ’94 ad un prezzo di vantaggio, mettendo il Napoli spalle al muro in virtù della scadenza contrattuale che vincola per un’altra sola stagione l’ex Ajax all’azzurro".