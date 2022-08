Si è cominciato a parlarne nella seconda metà di giugno. In quei giorni,sedevano allo stesso tavolo e provavano a trovare la quadra dell’operazione, centrocampista offensivo classe 2002 di proprietà del Grifone, seguito dalla squadra scout bianconera e già segnalato come talento emergente. All’inizio un’idea, come detto, poi qualcosa di più concreto, la volontà di intavolare una nuova trattativa su due punti dell’ex triangolo industriale italiano Torino-Genova.. Come detto, l’idea di mercato è diventata qualcosa di più. I bianconeri, però, sono rimbalzati costantemente contro il muro rossoblù; per il Genoa Besaggio è uno dei talenti più fulgidi presenti in rosa, una pedina su cui contare nella rincorsa alla promozione in Serie A.o. Il club bianconero non ha mai perso l’interesse ed è intenzionata ad aggiungere Michele Besaggio alla rosa a disposizione di Massimo, allenatore della Juve Under 23. Sotto la sua guida, ai tempi dell’Atalanta, sono diversi i talenti esplosi, uno su tutti; la speranza è che la storia si ripeta.Formula e cifre sono allo studio della squadra di mercato della Vecchia Signora.