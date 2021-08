Domenica 22 agosto, nella cornice della Dacia Arena di Udine, ladarà ufficialmente il via alla stagione 2021/2022. Per quella data, Massimilianovorrebbe avere la rosa definita, libera da esuberi e con i nuovi innesti che abbiano già alcuni giorni di allenamento con il gruppo sulle gambe. In particolare, nella lista dei convocati vorrebbe poter aggiungere – alla voce centrocampisti – il nome di Manuel, una di quelle fasi dove o si accelera con tutto il pedale o si fa retromarcia.LA SITUAZIONE – Domani, come riporta questa mattina Tuttosport, dovrebbe svolgersi, quello che potrebbe rivelarsi decisivo. Le parti non sono distanti anni luce, anzi, ma qualcosa da limare rimane. La società neroverde vorrebbe lasciar partire Locatelli con la formula del prestito annuale – la Juve spinge per un biennale – con riscatto nel 2022 per una cifra che si aggira intorno ai 35 milioni di euro. L’intenzione, da parte della dirigenza bianconera, sembrerebbe essere quella di fare un passo in avanti, direzione Sassuolo. Si discute anche del prestito di un giovane, in questo momento il maggior indiziato sembra essere quel Filippoche tanto bene ha fatto in questa fase di precampionato.