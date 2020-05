Evitare una minusvalenza. E' questo, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l'obiettivo principale della Juventus in caso di cessione di Gonzalo Higuain. Sono 18 milioni di euro la cifra per la quale l'argentino pesa sul bilancio del club, Paratici ha detto che vorrebbe tenerlo fino alla scadenza del contratto - giugno 2021 - ma l'attaccante bianconero ha il desiderio di tornare in Argentina per stare accanto alla madre malata. La quarantena l'ha passata lì, con la famiglia, e per adesso ancora non è rientrato in Italia.