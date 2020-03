Il coronavirus ha costretto il calcio a ridisegnare completamente i propri calendari e, tra le tante cose che andranno messe in ordine non appena si saprà quando ripartire, ci sono anche le scadenze del mercato. Secondo quanto si legge su La Stampa, la Fifa sta pensando ad una nuova finestra di calciomercato, che invece di aprirsi a luglio e chiudersi a settembre, continuerebbe fino a gennaio. Questa scelta garantirebbe ai club più tempo per rimettere in piedi le proprie casse, così da non rendere il prossimo mercato una festa ad invito, solo per chi ha ancora la disponibilità economica.