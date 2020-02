Valer De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss, svela un retroscena di mercato su Kalidou Koulibaly e le parole del difensore azzurro prima della partita contro il Crotonte, ultima dell'era Sarri: "Io e Kalidou ci incrociamo, lui si ferma e chiacchieramo del gol alla Juve e dell'espulsione di Firenze. E gli chiedo se sarebbe andato alla Juventus. Lui mi risponde che sarebbe rimasto a Napoli e che sarebbe andato via solo per Barcellona, Real Madrid, Manchester City e PSG. Disse che non sarebbe mai andato alla Juventus. Questo a testimonianza di quanto sia un uomo vero".