L'ultima beffa per Beppe Marotta arriva dal mercato. Secondo quanto riporta il Daily Mail, infatti, il centrocampista del Manchester United Chong è in procinto di firmare un nuovo contratto con i Red Devils snobbando la proposta dell'Inter che a gennaio ha incontrato diverse volte il procuratore del giovane talentino. Anche la Juve era stata accostata al calciatore ma da mesi, ormai, Paratici non ci pensa più. Marotta invece era ad un passo dal suo acquisto a costo zero ma da ciò che sembra Chong resterà nel suo attuale club prolungando il contratto. Dopo la sconfitta dello Stadium l'ultima beffa per Marotta arriva dal mercato.