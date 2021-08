Dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, la Juventus rimane attenta sul mercato e punta a chiudere ancora un colpo negli ultimi giorni di trattative. Un altro attaccante più esperto o un centrocampista per rafforzare il reparto? Se l'affare Icardi sembra molto complicato,e il Barcellona non ha nessuna intenzione di reintegrarlo in rosa.- Secondo quanto riportato da calciomercato.com, la priorità del centrocampista bosniaco è sempre stato il ritorno alla Juventus, ed è ancora in attesa della scelta dei bianconeri. Cherubini e Nedved, però, hanno preso altre decisioni puntando tutto su un profilo più giovane come Manuel Locatelli. Soltanto in caso di partenza di Weston McKennie potrebbe arrivare un centrocampista, con- Il futuro del centrocampista bosniaco potrebbe comunque essere in Serie A.si tratta però soltanto di timidi sondaggi, che non hanno portato a vere e proprie trattative. La viola ha chiuso per Torreira, e potrebbe tornare sul mercato soltanto in caso di cessione di Amrabat, che piace anche allo stesso Napoli. Al momento non ci sono le basi per un ritorno immediato di Pjanic in Serie A: con ogni probabilità, il bosniaco dovrà attendere con pazienza gli ultimi minuti di questa pazza sessione di mercato.- Nel frattempo, l'allenatore del Barcellona, commentando così il suo futuro: ​"Pjanic rimane sempre nella lista dei nostri giocatori in partenza. Ma anche se siamo agli ultimi giorni di mercato, lui si sta comportando bene e per questo l'ho messo tra i convocati per la partita contro il Getafe: vista la professionalità, sarebbe stata una grande mancanza di rispetto non convocarlo".