Un precampionato devastante, quello che Dusansta disputando con la maglia della. Nell'amichevole di oggi, giocata contro la ​Polisportiva C4 Foligno e vinta 11 a 0 dai viola, l'attaccante ha segnato ben 7 reti. Il giocatore non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la società di Commisso e, per questo, non è da escludere una svolta di mercato in queste settimane. La, nel frattempo, osserva e registra: il nome di Vlahovic rimane nei primi posti della lista dei desideri.