Juve e Inter si sfidano non solo sul mercato. Il club bianconero e quello nerazzurro hanno lottato a lungo per il primo posto, sfida che per fortuna sembra sia stata ampiamente vita dai bianconeri, ora a tre punti dallo scudetto. Ma c'è anche il campo..del mercato. La Juve ha preso Kulusevski, a lungo seguito anche da Marotta che ora però è in pole per Emerson Palmieri e Sandro Tonali, due pupilli di Fabio Paratici. Il primo è stato allenato anche da Sarri al Chelsea (come da Conte) ma non arriverà in bianconero a meno che non venga ceduto Alex Sandro per una super offerta.