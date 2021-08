Romeluè stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata scudetto dell'. Dopo aver perso Conte e Hakimi, però, anche il futuro in nerazzurro del belga potrebbe essere in bilico. Secondo quanto riporta il media inglese The Athletic, infatti, il Chelsea avrebbe già recapitato due offerte importanti negli uffici del club nerazzurro. Segno che, la volontà è quella di acquistare Lukaku, anche a costo di uno sforzo economico generoso: un'offerta alla quale l'Inter difficilmente potrebbe dire di no.