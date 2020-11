L'Inter ultimamente ci ha preso gusto con gli ex Juve. In tutti i reparti del clib. Da Marotta a Conte e Vidal, ecco che nel mirino nerazzurro era finito un centravanti con trascorsi bianconeri: Fernando Llorente, fuori dal progetto tecnico del Napoli. Tuttavia, come riportato da Fabrizio Romano per Calciomercato.com, ​"Llorente in estate ha avuto diverse proposte, da Genoa e Benevento fino all'Athletic Bilbao e all'Inghilterra, ma nessuna ha convinto il giocatore e il Napoli. L'Inter non tornerà su di lui: Conte, che lo conosce dai tempi della Juve, ci aveva pensato per il ruolo di quarta punta ma oggi non rappresenta un'opportunità in prima linea. Continuano gli interessamenti dall'estero, Llorente prende tempo per scegliere la prossima tappa verso il fine carriera."