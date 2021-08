Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,del passaggio didalla Roma all'Inter. I due club hanno infatti trovato l’accordo per lo stipendio di luglio, con l'attaccante bosniaco seguito a lungo dalla Juventus nella scorsa stagione che ha rinunciato a circa metà dello stipendio mensile per diventare subito nerazzurro. Il calciatore bosniaco si trova già a Milano da qualche giorno e avrà il compito tutt'altro che semplice di sostituire Romelu Lukaku, passato al Chelsea per 115 milioni.