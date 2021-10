Nonostante le cessioni estive, continuano i problemi finanziari in casa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport: "A differenza della Juve - vedi recente aumento di capitale di 400 milioni -, la proprietà nerazzurra non è in grado di iniettare soldi e ha imposto l'autarchia. In attesa di capire gli sviluppi futuri e sapere se in estate sarà necessario vendere altri big o ci saranno altre soluzioni, il primo scenario è quello delle possibili cessioni di gennaio.". Secondo la Rosea, i calciatori in pole per lasciare il club nerazzurro a gennaio sarebbero