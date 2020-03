L'attaccante del Tottenham Harry Kane è uno degli obiettivi della Juventus per rinforzare l'attacco. L'inglese ha parlato a Sky Sports Uk anticipando la possibilità di un clamoroso trasferimento: ​"Amo gli Spurs, gli amerò sempre - le sue parole - ma ho sempre detto che se sentirò che non andiamo nella direzione corretta allora non sono una di quelle persone che resta per il semplice fatto di farlo. Sono un calciatore ambizioso e voglio diventare un calciatore top". Oltre alla Juve anche il Real Madrid è sulle tracce del calciatore