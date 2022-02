Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex leggenda del Milan Alessandro Nesta ha parlato del mercato di gennaio facendo anche un accenno al lavoro svolto dalla Juve. Ecco il suo commento: "Le milanesi hanno fatto quello che potevano. L'Inter con Gosens, esterno che serviva, e Caicedo, uomo di Inzaghi. Il Milan in questa fase non può fare pazzie e si affida alle idee dei dirigenti, che ultimamente sono state vincenti. Maldini ha un'intelligenza superiore alla media. E poi la Juve: c'era confusione e aveva bisogno di un grande colpo, ma per me resta un'incognita. Non è detto che un giocatore, anche se bravissimo, sistemi tutto e subito".