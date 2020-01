Era arrivato in bianconero nell'affare Tevez-Boca Juniors, ma Guido Vadalà non era mai riuscito a convincere. Ora la sua occasione per tornare in Italia, più precisamente al Trapani, che sembra essere sulle sue tracce. Con la Juve 33 presenze in primavera, spesso subentrando dalla panchina, e zero in prima squadra. Mai preso in considerazione dall'allora allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, e così la decisione della società di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 9 milioni, terminando quindi il prestito oneroso da 3,5 milioni di euro.