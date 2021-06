Rimpianti o no, sono diversi i calciatori che negli ultimi anni la Juve ha scelto di vendere o ha dovuto lasciar andare e che avrebbero potuto far comodo. Uno di questi è l'esterno, oggi alla Roma, Leonardo Spinazzola. Il giocatore ha acceso su di sé i riflettori dopo le convincenti prestazioni a Euro 2020 e adesso, secondo quanto riporta AS, sarebbe finito nel mirino di Ancelotti e del Real Madrid. Sempre secondo quanto riporta il media spagnolo, i due club si sarebbero già incontrati per intavolare la trattativa.