Nelle prossime settimane potrebbe partire un effetto domino internazionale che coinvolgerebbe anche la Juventus: per un centrocampista che entrerebbe, ce ne sarebbe uno in uscita. Spieghiamo: i bianconeri potrebbero riprendereche al Barcellona non si è ambientato e ha voglia di cambiare aria, la Juve è la sua destinazione preferita. Se il bosniaco dovesse tornare a Torino, in uscita c'è Aaron Ramsey, che piace in Premier League.