Fernando Hildago è in Italia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, nei prossimi giorni il procuratore di Julian Alvarez incontrerà i vertici della Juventus (oltre che di Milan e Inter), vagliando tutte le offerte per il suo assistito. L'attaccante classe 2000 del River Plate è reduce da un 2021 stellare, concluso con l'incoronazione a "giocatore dell'anno" in America: per lui sono arrivati tre titoli, a cui ha contribuito con 26 gol e 17 assist, un bottino importante che ha finito per accendere su di lui gli occhi di tutta Europa, con diverse big pronte a farsi avanti con offerte concrete.

Nel mirino della Juve ormai da mesi, Alvarez ha una clausola da 20 milioni di dollari per liberarsi subito, ma su di lui ci sono anche il Bayern Monaco e alcuni club inglesi, con il Manchester United già entrato in contatto con il suo agente. Che ora, però, è in Italia, dove ha già in programma almeno tre summit: chi la spunterà?