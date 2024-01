Moisepotrebbe lasciare la Juventus e questa è ormai storia nota, la trattativa con l'Atletico Madrid prosegue e l'attaccante classe 2000 potrebbe lasciare Torino già nei prossimi giorni. Tuttavia la Vecchia Signora ha già scelto come sostituire l'attaccante, come riferisce oggi Gazzetta dello Sport. Non sarebbe da escludere la promozione di uno tra Gianluca Mancini e Marco Cosimo Da Graca, anche se con Kenan Yildiz la Juve pensa di essere a posto per quanto riguarda il reparto offensivo.