Kaio Jorge, attaccante del Santos, è un obiettivo della Juventus. E, come scritto nei giorni scorsi dal Corriere di Torino, c'è ancora distanza tra domanda e offerta: 30 la richiesta dei brasiliani, 20 la proposta bianconera, che vorrebbe chiudere con un prestito con obbligo di riscatto. Distanza ampia. L'ultima idea? Prenderlo 'alla Demiral': ​infatti, il giocatore è nel mirino di mezza Europa. C'è il Benfica che si è spinto molto avanti, occhio anche al Milan. Come raccontato da Tuttosport, però, i bianconeri vorrebbero provare a stupire la concorrenza portando a casa l'operazione in sinergia con un altro club di Serie A.