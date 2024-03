Cristiano Giuntoli è pronto a modellare la prossima Juve nel mercato estivo. L'idea è di formare una rosa con tanti giovani promettenti da pescare in giro per il mondo combinati con 2-3 elementi di esperienza. Se a gennaio i bianconeri avevano provato a portare a Torino Jack Bonaventura della Fiorentina, la nuova idea per giugno potrebbe essere. A riportare dell'interesse per il centrocampista uruguaiano è Tuttosport, secondo cui l'ex Inter sarebbe un profilo giusto per portare qualità, quantità e fisicità alla mediana juventina.