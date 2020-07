La Juve continua a pensare a un nuovo attaccante, che possa sostituire Gonzalo Higuain, che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2021. Milik, che non rinnoverà con il Napoli, resta la prima scelta. Secondo quanto riferito da Sky Sport bisogna trovare una quadratura tra la richiesta dei partenopei, 50 milioni, e l’offerta della Juve. I bianconeri vorrebbero intavolare uno scambio: il Napoli preferirebbe Bernardeschi. Altri due nomi sul piatto sono Luca Pellegrini e Romero.